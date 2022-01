Rodrigo Sepúlveda golpeó la mesa por muerte de triatleta en Ironman de Pucón: “¿Cómo sigo si acaba de morir alguien que entrenó conmigo?”

Durante la jornada de este domingo, se constató un lamentable hecho en el Ironman 70.3 que se lleva a cabo en Pucón: un hombre de 38 años falleció tras sufrir un infarto durante la prueba de natación.

Si bien el hombre fue asistido a la salida del agua en el Lago Villarrica, falleció minutos más tarde en el hospital de la zona.”A eso de las 9.10 de la mañana, los médicos confirmaron esta triste noticia“, explicó el periodista Ignacio Beltrán durante un despacho en vivo para Meganoticias Alerta.

La respuesta de Rodrigo Sepúlveda

“Me liquidaste el día. Es más, yo no sé cómo se sigue corriendo. Cómo siguen disputando la competencia… no deben saber, no deben haber dado la información de que falleció alguien”, reaccionó el periodista desde el estudio.

“No se puede seguir desarrollando una actividad llena de celebración y alegría. ¿Cómo sigo si acaba de morir alguien que entrenó conmigo, que iba corriendo?“, expuso el conductor del espacio

“Si me pongo en el puesto del organizador, esto era para suspenderlo, por respeto al deportisa y a su familia”, agregó.

Según lo que indicó Sepu, la competencia tendría que haber sido detenida por “respeto al ser humano”, y que lo anterior debiese ser aplicado en todo tipo de deportes.

“Qué noticia más dura” sentenció Rodrigo Sepúlveda.

Cabe destacar que el Ironman de Pucón comprende de 112 kilómetros de distancia, en el cual se incluyen trote, natación y ciclismo.