Carolina de Moras estrena nuevo programa sobre automóviles: “Me gusta manejarlos a alta velocidad”

Carolina de Moras estará a cargo de un nuevo programa en la señal de cultura de Canal 13, 13 C.

Se trata de un programa llamado Ruta Verde, el que “tiene como eje la sustentabilidad, revisando cómo la electromovilidad se ha convertido en una herramienta fundamental para el cambio climático, descubriendo cómo la industria automotriz se está transformando para incorporar energías limpias y prácticas más sustentables y amigables con el medio ambiente”, según describe la señal.

El espacio será conducido por la ex animadora del Festival de Viña del Mar junto al periodista deportivo Alberto Álvarez-Nicholson, el cual ya fue grabado en los países europeos Alemania y Bélgica.

Según detalla la señal, los conductores fueron a esos lugares para “conocer las iniciativas que se están generando en esta materia y cómo se contribuyen a la disminución de la huella de carbono. Además, mostrar los avances de empresas como Tesla, Volkswagen y Mercedes Benz en la implementación de energías limpias”.

El interés por los automóviles es algo que siempre ha motivado a Carolina de Moras: “Me gusta manejarlos a alta velocidad, probarlos, me encanta el rally, ando en moto, siempre he tenido una habilidad muy buena al conducir y he sido cercana al mundo automotriz y a la velocidad”.

En tanto, este programa se estrenará este miércoles 5 de enero a partir de las 22:30 horas.