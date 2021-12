Obertura de campeones: Teletón 2021 partió con tributo a medallistas paralímpicos de Tokio

A las 22:00 horas de este viernes comenzó la Teletón 2021, cuya obertura estuvo centrada en los deportistas paralímpicos de Tokio 2020.

La cruzada solidaria rindió tributo a la delegación chilena que cosechó un gran éxito en la cita olímpica que se realizó en Japón. El principal homenajeado fue el nadador Alberto Abarza, quien obtuvo medalla de oro y doble plata en los Juegos Paralímpicos.

Como ya es tradición, el baile estuvo a cargo de Ciclodanza Teletón, con la guía del bailarín Rodrigo Díaz. En el piano y haciendo despliegue de su gran voz, Karla Grunewaldt interpretó “Cuando nadie me ve” de Alejandro Sanz.

Un detalle llamó la atención: Mario Kreutzberger no fue quien apareció en el escenario en primer lugar, sino Karen Doggenweiler y Julian Elfenbein. Lo anterior, como un claro gesto que este año será la retirada de la cruzada solidaria.

“Mi señora hace años quiere que me jubile. Le encantaría que me jubilara, pero a mí me gusta trabajar, estar en actividad. No quiero jubilarme mientras mis capacidades me lo permitan”, señaló hace unos meses.

Revive aquí la obertura de la Teletón 2021: