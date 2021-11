“¿Quién es este?”: María José Quiroz confesó bochornoso momento

María José Quiroz, la comediante chilena, comentó una chistosa anécdota en el último capítulo de “Podemos Hablar” de Chilevisión, en el que reveló que durante su participación en el popular programa de Mega, Morandé con Compañía no reconoció a varios invitados que pasaron por el escenario del “Kike”.

“Estábamos en pleno auge con ‘Detrás del muro’ y venían siempre invitados. Pero yo no veo tele, no tengo redes, no cacho nada”, aseguró Quiroz según reportó MSN Noticias. Luego, contó que mientras ensayaba con Paola Troncoso, vio llegar a un artista al set con una guitarra.

Frente a la presencia de este nuevo invitado, María José preguntó: “¿Quién es este mono cul… de frenillos que está cantando?“. El invitado en cuestión, era el popular cantante estadounidense Matt Hunter.

“Ay, si no lo conoce su mamá”, concluyó Quiroz frente a la nueva información que le entregó Troncoso.

La escuchó la manager de Hunter

La extraña conversación no quedó solamente entre María José y Paola. Esto, porque la manager del cantante estadounidense estaba detrás de ellas escuchando todo. “Me quería enterrar”, reconoció la actriz avergonzada en el programa.

Después de que se emitiera el programa de Morandé Con Compañía en el que aparecía Matt Hunter, la producción regaló a los actores entradas para el concierto del cantante. La actriz y comediante quiso conseguir entradas para él dicho show, ya que su sobrina era fanático del cantante.

Al momento de hacer la fila para obtener la entrada, Quiroz se dio cuenta que la manager de Matt en cuestión era quiene estaba entregando los tickets. María José aseguró entonces que la representante le preguntó directamente; ¿Quieres una entrada para el mono cul… con frenillos?.

Quiroz culminó su historia asegurando que: “Yo le pedí disculpas, no sabía que decirle (…) Ella no iba a entender nuestros códigos, era una talla. Finalmente no me dio la entrada”.