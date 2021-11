Adriana Barrientos habló sobre su rivalidad con Nicole “Luli” Moreno: “Hay personas que se toman este juego televisivo muy personal”

Hace unas semanas, Nicole “Luli” Moreno aseguró que una de las personas que “más bullying” le había hecho en la televisión fue la modelo Adriana Barrientos, la misma que durante la noche de este sábado se refirió a esas acusaciones, restándole importancia y señalando que por desgracia, “hay personas que se toman este juego televisivo muy personal, y es ahí cuando les hace daño“.

Los dichos, los emitió en el programa Pecados Digitales de Mega, donde ante la pregunta de “¿Qué fue lo tan grave que le hiciste a “Luli”? La modelo respondió que “nada, eso es lo peor de todo. Nada que no haya estado en el contexto de la farándula”.

A esto agregó que “de repente el juego televisivo es súper duro, pero también teníamos jefes, teníamos contrataciones, y por Dios que era lindo ir a buscar el cheque a fin de mes, Luli”.

Adriana Barrientos, que también es apodada la “Leona”, agregó que “le envío un beso. Toda la buena onda, paz y amor con ella. Así como lo hice con la Pamela (Díaz), que ahora, al contrario, me gusta, la admiro, lo ha hecho increíble, y tener buena onda con la gente suma mucho más que tener mala onda”.

Y recordó que en el último evento en el que estuvo con Nicole Moreno, ésta no quiso saludarla. “Quise saludarla en el evento de la Pamela, al parecer no hay caso que ella pueda avanzar. Uno en la vida tiene que avanzar y dejar cosas en el pasado. La gente cambia, la gente es linda, y hoy se lleva la buena onda, y siempre tendría que haber sido así. Pero bueno, no nos podemos quejar ahora. Comimos y comimos bien, y nos pagaron súper bien”, puntualizó Adriana Barrientos.