Nuevamente como “El mejor de la noche”: Pastelito brilló con imitación de Juan Gabriel

La noche del viernes se vivió un nuevo episodio de The Covers, en el que Agustín “Pastelito” Maluenda imitó nuevamente a Juan Gabriel.

En esta oportunidad, en artista interpretó Amor Eterno, éxito de la década de los 80 escrito por el cantante mexicano tras la muerte de su madre.

Como cada vez que imita a Juan Gabriel, Agustín “Pastelito” Maluenda fue ampliamente elogiado por el jurado del programa de Mega compuesto por Javiera Contador, Óscar Mediavilla y Beto Cuevas, quienes lo llenaron de felicitaciones.

“Esta canción es un símbolo muy importante en México, para todos quienes han perdido a alguna mamá, y de verdad es algo muy difícil porque me ha tocado a mí despedir a muchas mamás con esta canción”, relató Agustín Maluenda, quien explicó que interpretó la canción desde su experiencia personal.

“Tiene un sentimiento muy especial para mí. Hubo momentos en los que me estuve apunto de quebrar”, reveló Pastelito quien se acompañó con músicos en vivo

“Hace tiempo la piel de gallina no me duraba tanto tiempo”, opinó Mediavilla quien le dijo a Pastelito que le daba mucho orgullo su participación. “Para mí eres un gran cantante aunque tú aún sostengas que no lo eres”, añadió Cuevas.

“Tú fragilidad me la trasmites. Lo que hiciste con la canción fue maravilloso”, señaló Javiera Contador.

Hay que señalar que el programa de imitaciones The Covers, tributo a las estrellas es transmitido los viernes y domingos a partir de las 22:30 horas en Mega.

Revisa aquí el video: