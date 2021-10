“A mí me dolía”: Iván Arenas reveló particular accidente que protagonizó en programa de Canal 13

Iván Arenas, también conocido como el Profesor Rossa fue uno de los invitados al espacio de conversación de CHV, Podemos Hablar, lugar en el que se sinceró sobre particular accidente que protagonizó en Canal 13.

El momento surgió cuando Arenas recordó su paso por el programa de conversación y humor, Vértigo, en el cual se refirió a un momento le tocó competir con una reconocida actriz, dejando entrever en su relato, que desde su perspectiva, los ganadores estaban arreglados.

Tras perder, el compañero de Guru Guru, sabía que tras ser eliminado, debía deslizarse por un tubo, y si bien, Iván reveló preguntar sobre las medidas de seguridad, al lanzarse, sufrió peligroso golpe.

“Caigo y estaba lleno de esponja, caigo para atrás, me pego en la cabeza en una we… (Un productor) me decía: ‘Salga, profe, salga. Si ya pasó’. Y a mí me dolía la we… ¿Qué iba a salir?“, confesó mientras reía.

“Al final le digo: ¿Y por qué no me sacai’ vo’ conch?… Yo tenía un palo de la escenografía aquí (en la cabeza). Me cag…” la cabeza. Y eso que yo fui predispuesto. Yo sabía”, reveló Iván Arenas. Rápidamente el animador Jean Philippe Cretton lo apoyó, y aprovechó el espacio para contar que él también sufrió un accidente de la similar en el mismo espacio televisivo.