Nicole desclasificó íntima conversación con Gustavo Cerati: “Me dijo que tenía mucho miedo”

Este jueves Nicole fue una de las invitadas al programa Los 2000, un zapping al pasado, en donde contó una desconocida situación vivida con Gustavo Cerati en contexto del espacio que rememoró hitos del 2007.

En ese sentido, el programa recordó el último concierto de Soda Stereo en nuestro país, importante hito de la historia de la música.

Es así como la cantante Nicole recordó una íntima conversación que mantuvo con Gustavo Cerati después de su show el 31 de octubre de 2007 en el Estadio Nacional de Chile.

“Nos juntamos después de su segundo concierto, pudimos conversar mucho. Hablamos de muchas cosas muy íntimas”, recordó la artista. “Me dijo que tenía mucho miedo, le había venido una trombosis, estaba tomando anticoagulantes. Me dijo que se iba a cuidar, me decía ‘créeme, me voy a cuidar’. Fue la última vez que lo vi”, dijo Nicole.

Denisse Laval -nombre real de la artista- comenzó su relación de amistad con la voz de Soda Stereo tras producirle su álbum Sueños en tránsito de 1997.

“Para mí el trabajo con Gustavo fue muy revelador en muchos sentidos. Él era un maestro para mezclar ideas. Sacaba samples, unía música como nadie. Me decía que a veces cuando no tenía una inspiración concreta escribía palabras, después las cortaba en papelitos y los tiraba, iba agarrando palabras y escribiendo conceptos a partir de esas palabras”, recordó sobre su trabajo en conjunto.

