Periodista tras reportaje de captura de Paul Shäfer reveló secuelas de su trabajo tras 16 años: “Fue muy traumático”

Fue en 2005 cuando Carola Fuentes lideró el reportaje del programa Contacto que gatilló la detención de Paul Shäfer.

La periodista recordó este hito en su carrera, y en los reportajes nacionales, en el programa Los 2000, un zapping al pasado emitido la noche del jueves por la ex señal católica.

Según contó la periodista en el espacio conducido por Tonka Tomicic y Emilio Sutherland, el reportaje se gatilló tras recibir un dato del periodista Hernán Fernández sobre el ex líder de Colonia Dignidad, el alemán Paul Schäfer.

“El reportaje de Paul Shäfer fue importante porque permitió simbólicamente decir no hay personas impunes para siempre”, expresó Carola Fuentes, quien también ha trabajado en TVN y CNN Chile.

En ese entonces, el fundador de Colonia Dignidad estaba escondido en la hacienda Las Olitas en Tortuguitas (Buenos Aires, Argentina), dirección a la que llegó el programa tras una ardua investigación y que ayudó a la policía trasandina a concretar su detención.

“No me dio rabia contra él, me dio rabia contra el sistema que permitió que esos crímenes se cometieran y que hasta ese minuto hubieran sido impunes”, dijo Carola Fuentes a 16 años del momento.

“Me refiero al sistema policial y judicial chileno, a la protección política que tuvo Schäfer y a los medios de comunicación que no hicieron la pega cuando debieran haberla hecho, mucho antes que nosotros”, ahondó.

Sin embargo, la periodista reconoció que esta investigación la afectó a nivel personal: “Fue muy traumático, tuvo muchas secuelas en mí. Emocionalmente, hasta el día de hoy, me dan mucha pena los colonos”.

“No es un reportaje del que yo me sienta orgullosa la verdad. Es un reportaje que me hubiese gustado no tener que hacer”, confesó.

Mira aquí el reportaje original.