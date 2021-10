Pamela Díaz mantiene su opinión de Cathy Barriga desde “La Granja VIP”: “Hay cosas que nunca me gustaron”

Pamela Díaz será una de las invitadas al programa Los 2000 de Canal 13 en donde se referirá a sus antiguos conflictos con Cathy Barriga.

“La Fiera” aparecerá en el espacio de la ex señal católica para hablar sobre su participación en el reality La Granja Vip, el que fue emitido por Canal 13 en 2005.

De esta forma, el canal adelantó que Pamela Díaz hablará de su conflicto con Cathy Barriga que se gestó hace más de 15 años y su opinión en la actualidad.

“Las peleas con Cathy para mí siempre fueron reales”, admite la comunicadora en el espacio conducido por Tonka Tomicic y Emilio Sutherland y que repasará otros hechos de ese año.

“Hay cosas que nunca me gustaron de ella y que no se mostraron cómo son y que las sigo diciendo, pero mi reacción es la que vieron, no es una cosa como de falsa”, aseguró Díaz quien fue la cuarta eliminada del reality en un duelo de habilidad, mientras que Barriga fue la séptima y perdió en un desafío de fuerza.

Además de “la Fiera”, Álex Gerhard, finalista de La Granja (emitida antes de La Granja VIP) también aparecerá en el capítulo de este jueves y recordará algunos detalles de la final de espacio en la que triunfó Gonzalo Egas, dejándolo segundo.

“Nunca le pedí dejarme ganar”, admite en relación al duelo de fuerza recordado hasta la actualidad. Además expresó que Egas “era un competidor habitual de vale todo y yo nada, un padre de familia, nada más”.

Hay que señalar Los 2000, un zapping al pasado será emitido este jueves a partir de las 22:35 horas por Canal 13.