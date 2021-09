Pin Montané decidió hablar de su eliminación en The Covers: “Se pasaron”

Josefina “Pin” Montané fue una de las dos eliminadas del último capítulo de The Covers, programa de imitaciones de Mega.

La actriz que dio vida a Marilyn Monroe, siendo aplaudida por su parecido con la icónica artista, finalmente debió abandonar el programa junto a Matías Vega tras la decisión del jurado que fue ampliamente criticada en redes sociales.

Es así como la atención se centró en la reacción de Pin Montané, quien también imitó a Cecilia en el programa, quien se mantuvo varias horas en silencio hasta entregar su apreciación en Instagram.

“Me han preguntado toda la mañana qué opino, sobre mi desempeño, de que me hayan eliminado, ¿Qué voy a decir?”, dijo en un video compartido en sus historias.

“Nada. Que lo pasé bien no más. Que me gustó mi desempeño, que estoy feliz con los resultados, con la gente que me apañado… que nada”, añadió en el clip compartido en la red social que suma más de 764 mil seguidores.

Unas horas después publicó otro video por la misma vía en donde agradeció el apoyo te los televidentes. “Primera vez que recibo tanto mensaje, tanto cariño. Se pasaron. Muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo, ¡Besos!”, expresó Pin Montané visiblemente emocionada.