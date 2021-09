Rodrigo Sepúlveda arremetió contra los que manejan con alcohol: “Por tu irresponsabilidad terminan en un cementerio”

Durante esta mañana, Rodrigo Sepúlveda tuvo palabras para todos los irresponsables que conducen tras tomar alcohol, luego de comentar en el noticiero matinal “Meganoticias Alerta” un accidente de tránsito en Salamanca, donde un hombre ebrio atropelló a dos personas que fallecieron posteriormente.

“Estas imágenes, hoy viernes, empezando las fiestas patrias, es lo que tenemos que evitar. Esto no puede seguir sucediendo en las carreteras de nuestro país”, comenzó señalando “Sepu”. “Hay que decir las cosas con dureza: Manejar con alcohol es manejar con un arma. Y eso es un delito, es tener mayores probabilidades de que tú tengas un accidente o provocarle un accidente a otros, y que terminan con la muerte”, añadió.

De la misma manera, según citó Mega, Sepúlveda indicó que los delitos con alcohol al volante son una “pandemia” que “no es actual, viene de hace muchos años”, aunque fue claro en decirle a la gente que “no estoy diciendo que no tomen, no soy quién, porque tienen derecho a pasarlo bien. Pero si van a tomar, no te subas a manejar, no lo hagas”.

“La idea es que salgas con tu familia a pasarla bien, pero que vuelvas con tu familia a tu casa”, reafirmó, advirtiendo a los que cometan algún delito que “por tu irresponsabilidad terminan en un cementerio”.

Rodrigo Sepúlveda también se refirió a las consecuencias de manejar con alcohol. “‘Yo con trago manejo mejor’, ¿cuántas veces han escuchado esta frase?”, apuntó, explicando que, en estado de ebriedad, “el cuerpo pierde la reacción, pierde la distancia, la movilidad, la capacidad para estar fijo, pierde todos los sentidos”.