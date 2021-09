Estuvo a punto de morderla: Notera de Mucho Gusto intentó “entrevistar” a un perro

Un insólito momento de la televisión chilena tuvo lugar cuando una notera del matinal de Mega, Mucho Gusto, intentó entrevistar a un perro en un despacho.

La periodista se encontraba en el Terminal Sur de Santiago (Región Metropolitana) despachando sobre el alto flujo de pasajeros en contexto de las Fiestas Patrias cuando vio al canino.

El perrito descansaba en los brazos de su dueña cuando la periodista del matinal de Mega se acercó con el micrófono para conversar con él. “¿Tiene frío usted?”, le preguntó al perro que estaba abrigado con un polar canino.

Luego continuó acercando el micrófono a pesar de lo visiblemente estresado que lucía el perro en el despacho. “¿Escucharon?”, preguntó la notera al estudio de Mucho Gusto al oír el gruñido del perro. “Pero… ¿Está enojado?”, le dijo acercando su cara al estresado canino.

Fue en ese momento cuando el perro ladró e intentó morder el rostro de la notera que alcanzó a esquivar el ataque. “Nunca me habían atacado así”, dijo la trabajadora del matinal de Mega.

Desde el estudio, la animadora Karla Constant reaccionó con preocupación y risa al ver la escena en vivo desde el terminal.

“Como no va estar enojado si debe estar todo estresado el pobre en el terminal lleno de gente”, “¿Qué esperaría la periodista? ¿Qué le contestara?”, “Señorita, por favor no me moleste, no quiero dar declaraciones a la prensa, si insiste tendré que llamar a la fuerza pública porque esta invadiendo mi espacio…”; reaccionaron algunos televidentes ante la insólita situación.

Revisa aquí el momento: