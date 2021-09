“No quiero hablar, no me graben”: El momento de furia de Andrés Sáez en The Covers

Una tenso momento protagonizó Andrés Sáez durante la emisión de un nuevo capítulo en el programa estelar de Mega, The Covers: Tributo a las Estrellas.

El episodio fue mostrado por Mega a través de un video grabado en el backstage, en el cual se puede ver la ofuscación de Sáez tras perder su duelo la semana pasada ante la cantante y exintegrante de Rojo, Pía María Silva.

“No, no quiero hablar. No, no quiero chiquillos. Por fa, de verdad”, expresó a los periodistas que se encargan de grabar las entrevistas que se exponen en el estelar.