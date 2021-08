Fran García-Huidobro recibió inesperada noticia: tendrá que someterse a nueva cirugía

Fran García-Huidobro fue la última invitada al late de Julio César Rodríguez, Pero Con Respeto, donde compartió varias confesiones de su vida y de lo que vivió hace algunos meses, cuando estuvo al borde de la muerte.

En medio de esas reflexiones, la animadora sorprendió a su ex pareja y anfitrión al revelarle que, tras un examen de rutina, había recibido un inesperado diagnóstico.

“Yo estuve un año y medio sin querer hacerme ni un examen de orina. Y ahora decidí hace un mes hacerme los exámenes de rutina que nos hacemos todas las mujeres y descubrí que tengo el implante de mi pechuga derecha roto por dentro”, contó la actriz.

La cara de JC fue de sorpresa, mientras Fran seguía su relato. “No reviste ninguna gravedad. Pero si yo no me hubiese hecho ese examen, no sabría“.

Entonces, la animadora hizo un llamado a que todos se sometan a chequeos periódicos. “La invitación que yo hago es a nunca dejarse estar, a escuchar al cuerpo. La fiebre es un síntoma siempre de algo que puede ser más grave”, manifestó.

Y agregó que, debido a la sorpresiva noticias de sus mamas, tendrá que entrar nuevamente a un quirófano.

“Me las voy a tener que cambiar más que ponerme… es una cirugía ambulatoria creo. Como yo ya tengo hecha la cicatriz es más simple”, contó.

Entonces, Fran García-Huidobro cerró diciendo que, como la rotura es interna, “no es algo que me tengo que hacer mañana, no es urgente”. ¡Menos mal!