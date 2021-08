Luis Jara reaccionó a imitación de Andrés Sáez en The Covers: “Me río de mí mismo”

Andrés Sáez fue uno de los participantes que apareció en el segundo episodio de The Covers, capítulo en el que demostró su talento personificado a Cher y al cantante chileno Luis Jara.

Es así como el intérprete debutó imitando a la diva de 75 años en una presentación que le valió ser elegido por Óscar Mediavilla como su favorito.

Es así como Andrés Sáez volvió a la pantalla transformado en Luis Jara, lo que elevó las expectativas apenas comenzó su show. “Estuvo muy, muy, bien”, expresó Mediavilla, quien ha trabajado con Luis Jara en cinco discos.

“Es una gran imitación de un gran cantante”, continuó. “Obviamente a Lucho no le parecería que estuviste bien”, dijo entre risas. Sin embargo, estaba equivocado.

Luis Jara no tardó en expresarse tras la imitación de Andrés Sáez, de quien no sólo compartió la presentación completa en su perfil, sino a quien también agradeció y elogió en su Instagram.

“Cuando un artista se toma su trabajo en serio, se nota. Me reí, como siempre me río de mí mismo, pero me enorgullece que Andrés Sáez se haya dado el trabajo de imitarme de la forma que lo hizo. Gracias. Muchas gracias. Lo disfrutamos en familia. Felicidades”, expresó Luis en dicha red.

“¡Gracias Luis! ¡Es un honor para mi imitarte! ¡Eres un grande!”, le escribió Sáez en los comentarios.

Tras su imitación, Andrés Sáez también compartió un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales. “¡Gracias por tanto amor! ¡Me duermo con el pecho inflado! Gracias Luis Jara por el apoyo y la aprobación”, expresó junto a una foto personificando al cantante chileno.