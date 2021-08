The Covers: Imitación a Enrique Iglesias causó tenso debate entre jueces

Un tenso momento se vivió durante la noche de este viernes entre los jueces luego que César Campos imitara a Enrique Iglesias en The Covers cantando “Héroe”.

El periodista llegó al escenario del programa de Mega totalmente personificado como el cantante español, y mantuvo el papel incluso en la ronda de opiniones del jurado.

A pesar de lo anterior, César Campos no logró convencer a Beto Cuevas, Óscar Mediavilla y a Javiera Contador, desencadenándose un debate entre ellos tras la dura opinión del argentino.

“Enrique Iglesias no se caracteriza por ser una persona que afine mucho ¿No? Hacer un cover de Enrique Iglesias es complejo porque el canta cortito para no entrar en desafinaciones”, comenzó el jurado trasandino.

“Esa es una apreciación personal y pido disculpas a todos a aquellos que sean fanáticos”, continuó y aseguró que era su perspectiva profesional.

Sin embargo, no sólo disparó en contra de cantante español. “Siento que no nos perdimos nada, no aprendimos nada ni nos paso nada. Esa es la sensación mía particular, siento que hiciste tu trabajo pero no es una canción que brilló y que me haya vuelto loco”, dijo a César Campos en representación de los jueces de The Covers.

Ante esto, Javiera Contador se giró hacia Mediavilla y le susurró: “Qué feo…”. Es ahí cuando Beto Cuevas opinó que Enrique Iglesias “cuando graba, no se escucha mal”. “Hay mucha gente que trabaja para eso…”, respondió el argentino.

“No quiero que se pongan a pelar por mí”, dijo César Campos al ver el debate que se comenzó a gestar en el jurado.

“Un tipo que canta mal como Enrique, con todo cariño…”, siguió opinando Óscar. “Tanto cariño no se nota, pero bueno…”, lo interrumpió Javiera Contador en The Covers.

“Entonces, ¿quién podría hacer un buen performance?”, le cuestionó Cuevas. “Si quieres imitar a un cantante que canta mal y cantas mal… ¿Entonces lo haces bien?”, reflexionó.

“…Y quedamos todos sordos. Lo dije con cariño, no tengo nada personal contra vos”, le dijo Mediavilla a Campos. “Me hubieses dicho antes y así hubiese cantado pésimo”, respondió el concursante con evidente incomodidad.

Finalmente Javiera Contador concluyó: “No me gusta estar de acuerdo con Óscar… pero el tema no despegó. Pero te quiero ene“.

