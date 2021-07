Jorge Hevia y su carrera en el voleibol: “Las redes sociales saben muy poco de la historia”

El fin de semana recién pasado, Jorge Hevia se convirtió en uno de los temas más comentados, luego de su participación en la transmisión del voleibol de los Juegos Olímpicos de Tokio en TVN.

En las redes sociales hubo un tira y afloja entre quienes dudaban de sus conocimientos sobre dicha disciplina y otros que se encargaron de recordar quién era antes de ser animador del Buenos Días a Todos: efectivamente Hevia fue el capitán del único elenco chileno en llegar a un Mundial de este deporte.

“Entiendo que haya gente que no sepa que era capitán y seleccionado chileno porque sólo me conocen a través de la tele, pero era bueno, y es el deporte que más me ha apasionado en la vida y para mí es muy cercano comentarlo”, expresó el exdeportista en conversación con Las Últimas Noticias.

En esa línea, contó que “mi relación con el voleibol es una cosa natural, que viene desde los 16 años, cuando comencé a practicarlo. Pero los más jóvenes no tienen por qué saberlo. Hay gente más joven que cree que el deporte nació el 2000 y no es así“.

Jorge Hevia fue seleccionado de voleibol a los 19 años: fue capitán, participó en el Mundial de Argentina de la especialidad en 1982 y ocupaba la posición de armador, debido a su estatura, que supera los 1,8o metros.

“Es un deporte colectivo, éramos amateurs que entrenaban como profesionales”, relató. “Casi el 80% de la Selección chilena estudiábamos y para el Mundial hubo compañeros que congelaron su carrera o no tomaron ramos. Tuve la suerte de ser elegido entre los mejores armadores y mi relevancia pasó porque tenía grandes compañeros”.

Consultado sobre los comentarios en redes sociales, Hevia expresó que “lo entiendo, pero las redes sociales saben muy poco de la historia y sólo se quedan con lo que pasa hoy. Pero ahí está el archivo y con mis compañeros de generación tuvimos la suerte de representar a nuestro país”.