Martín Cárcamo animará nuevo programa de concursos en Canal 13

Este jueves Canal 13 anunció su nuevo programa conducido por Martín Cárcamo: ¡Qué dice Chile!, el que corresponderá a una adaptación chilena del popular espacio Family Feud.

Se trata de un espacio de concursos en el que los participantes lucharán por obtener un premio de dinero. “Este es un programa que tiene muchas virtudes porque es familiar, va a acompañar a las personas, es transversal y es muy fácil jugar desde la casa”, expresó el animador.

El nuevo programa animado por Martín Cárcamo tendrá lugar en las tardes de la señal católica y enfrentará a dos grupos de personas que competirán para responder preguntas de una encuesta. Según detalló Canal 13 en un comunicado, se evaluará el ingenio, la memoria y la rapidez.

“Lo que más me gusta es que pone de protagonistas a la gente: los equipos o las familias que van a competir. Es un juego del que no se necesita mayor conocimiento, necesitas tener rapidez y creatividad, entonces eso permite que pueda jugar desde un niño hasta un adulto mayor”, adelantó Martín Cárcamo.

“Estoy muy agradecido del canal que me haya dado esta nueva oportunidad de entrar en este formato”, añadió Cárcamo quien también ha animado De tú a tú, Bienvenidos y otros programas de la señal.

“Toda mi carrera la he hecho con programas diarios, entonces me acomoda estar en espacios que estén en contacto con la gente de manera permanente y si son programas familiares mucho mejor. Me va a permitir estar en lo que más me gusta a mí… ¡Qué es animar: entregar ánimo!”, expresó Martín Cárcamo.

“Es un espacio que tendrá mucha humanidad, si bien será un espacio de juego familiar, también vamos a ir descubriendo las historias de los participantes y eso le dará muchos matices”, añadió José Miranda, director de programación de Canal 13.

El casting al nuevo programa ¡Qué dice Chile! ya está abierto y se puede postular mediante un formulario en este enlace, en grupos de amigos, familias o compañeros.