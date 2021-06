“No sé qué están poniendo en mi cuerpo”: DJ Méndez causó polémica por dichos sobre vacunas

Leopoldo Méndez, también conocido como DJ Méndez o Leo Méndez, causó polémica en redes sociales por sus dichos sobre las vacunas en el nuevo capítulo de Podemos hablar de CHV, emitido la noche de este viernes.

Los invitados, el bailarín Iván Cabrera, la animadora Eva Gómez, la alcaldesa Claudia Pizarro, la abogada Helhue Sukni y el cantante DJ Méndez, fueron consultados por el conductor del programa, Julián Elfenbein, sobre si obligarían a vacunarse contra el covid-19 a los rezagados.

En ese contexto, el productor discográfico sostuvo: “Yo me voy a vacunar porque el sistema me está obligando“.

Su declaración causó sorpresa, y Helhue Sukni le dijo: “¿Y no te haz vacunado todavía? Tú eres viejo, ya deberías estar vacunado“. DJ Méndez replicó: “¿Por qué dices tú eso?”, y la abogada le comentó que ya están los jóvenes de 20 y más años en el calendario para inmunizarse.

“Aún no lo he hecho (inocularse contra el covid-19. Nunca me he vacunado con otra vacuna y no me ha pasado nada“, afirmó el cantante de 45 años, para luego destacar que “lo que estoy diciendo ahora es que me voy a vacunar, pero por obligación…”.

“¡Qué valor!”, expresó Helhue Sukni, mientras que Eva Gómez le preguntó por qué se inocularía ahora y no antes. “¿Te daba miedo?“, consultó la periodista.

DJ Méndez: “No sé qué están poniendo en mi cuerpo”

“Porque nunca me he vacunado de la influenza, ni otro. Mi opinión es la siguiente: nadie me está diciendo lo que me están poniendo en mi cuerpo, nadie me puede decir: ‘Esto contiene esto y esto’. La influenza vive por muchos años antes, todos los años se vacunan y yo nunca me he vacunado“, señaló DJ Méndez.

“No estoy diciendo que es chiste el virus, pero si tú me preguntas a mí, yo no me vacuno porque no sé qué están poniendo en mi cuerpo“, agregó.

“Todavía no existe ningún antídoto para sida, cáncer, ni nada, y en un año, voilà, tenemos un antídoto contra este virus”, espetó Leo Méndez.

Tras las palabras del artista, Julián Elfenbein hizo un fuerte llamado a vacunarse. “Tiene que hacerlo toda la población, más allá si lo exige la ley o no. Es un tema de salud pública, el que no lo hace pone en riesgo no solo su vida, sino que a los demás“, recalcó el animador.

En tanto, en redes sociales como Twitter DJ Méndez recibió una ola de críticas y duros comentarios por su postura.