Un nuevo homenaje: Felipe Camiroaga es el Mejor Animador de la Década según el Copihue de Oro

A diez años desde la muerte de Felipe Camiroaga, el conductor recibió un nuevo homenaje por parte del publico en los premios Copihue de Oro, siendo elegido como Mejor animador de la década, sumando su séptimo galardón.

De esta manera, el recuerdo del “Halcón de Chicureo” sigue vivo y, tras una votación histórica, la gente decidió entregar el premio de forma póstuma.

“Felipe durante muchos años estuvo en la casa de la gente, sobre todo de la gente sola, dueña de casa. Tenían una compañía que la gente valoraba mucho. Y ahí están las razones de que lo quieran tanto todavía.. es impresionante”, dijo Jorge Camiroaga, padre del animador, a La Cuarta.

Pese a que “Felipito” alcanzó a animar tan solo nueve meses de la década en el programa Buenos días a todos, la conexión con su publico se mantiene hasta el día de hoy.

Con más de 130 mil votos Camiroaga coronado como el Mejor animador de la década en los Copihue de Oro 2021. “Para mí y mía familia, nos conmueve que a diez años del accidente todavía lo recuerde y lo recuerden muy bien”, agregó el padre del conductor. “No es que nos llame la atención, pero para nosotros es muy bonito que después de diez años de haber desaparecido Felipe, la gente se dé la molestias de calificarlo y de dar una opinión y, finalmente, recibir un premio como éste. Lo encuentro precioso“, sostuvo el padre del animador.

Paradójicamente, el ultimo Copihue de Oro que Felipe Camiroaga recibió sobre un escenario fue en 2010, momento donde fue pifiado por atribuirle la responsabilidad de la salida de Katherine Salosny del matinal.

“Esta noche me presento frente a ustedes de frente, vengo con mucha humildad a recibir este premio que ustedes me otorgan, no tengo nada que ocultar. Entiendo la molestia de muchos de ustedes, muchas gracias“, fueron sus palabras en esa ceremonia.

Ese premio ocuparía el quinto lugar de siete, junto al de este año, como Mejor animador. “Tengo varios Copihues de Oro, en el museo, en Villa Alegre, en Colina tenemos varios también, pero este se va a quedar conmigo acá”, concluyó Jorge Camiroaga para el diario La Cuarta.