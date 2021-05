Dave Grohl sacó risas al no reconocer la versión jazz de “Lithium” de Nirvana

Esta semana, Dave Grohl estuvo en The Tonight Show de Jimmy Fallon, donde participó en un desafío del programa.

Este consistía en tratar de reconocer canciones tocadas de forma “alternativa” por The Roots, la banda del espacio televisivo.

Después de tocar “Back in Black” de AC/DC, “Summer Of 69” de Bryan Adams y “Heart of -Glass” de Blondie, el cantante y el animador se enfrentaron en serias pruebas.

Estas eran reconocer una versión jazz de “Lithium” de Nirvana, que el mismísimo Grohl no fue capaz de reconocer.