Vasco Moulián aseguró que lo obligaban a arreglar las notas en “Rojo”

Unas complejas declaraciones son las que realizó Vasco Moulián estas últimas horas respecto a su paso como jurado en Rojo, el color del talento.

El comunicador participó en dicho rol en la primera temporada del programa de TVN, para luego renunciar antes de su segunda edición. Según explicó en conversación con Zona de Estrellas, de Zona Latina, aseguró que cuando era jurado la producción le pedía “arreglar” las notas de los participantes.

“Estaba en Rojo y a mí me hacían arreglar las notas. ‘Tienes que ponerle tal nota’. Yo me avergüenzo. Caí en el juego y me arrepiento de haber puesto notas que muchos artistas no se merecían”, dijo, según recogió Glamorama.

Vasco aseguró que él ponía las notas que le pedían desde la organización del programa. “Yo tenía que poner la nota que me decían en la muela (aparato de sonido por el cual se reciben instrucciones de dirección)”, expresó.

Conflicto con la dirección de TVN

En el mismo programa, aseguró que en una oportunidad calificó a un cantante (Edwin Joseph) con una nota que él consideró adecuada, lo que le significó un llamado de atención desde producción.

“Me llamó Gonzalo Cordero, el director ejecutivo, y me empapeló a garabatos. Se paró y yo creo que estuvo a punto de irse a las manos. Menos mal que yo reaccioné tranquilo, lo miraba con cara de ‘pobre weón’ y ‘que estás alterado'”, relató.

“Él que quería que ganara el morenito para que se generara más tensión, entonces él fue muy agresivo conmigo. Me agrede y yo le conté a la presidenta del directorio de TVN, se lo conté al director ejecutivo de TVN, actuales. Yo no lo deseo el mal, que le vaya bien y todo. Pobre, después lo echaron”, contó y aseguró que nunca se disculparon por la situación.

“Él (Codero) fue el que me llevó a ser jurado y la verdad es que yo también caí en el vicio de arreglar las notas para que le programa se pusiera más entretenido”, reconoció.

Finalmente, aclaró que a los demás miembros del jurado no les pedían que modificaran las notas.