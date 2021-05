Exponente del fútbol freestyle continuó enfrentamiento con Got Talent Chile en redes sociales: “Nos dijeron ‘tranquilos, esto no va a salir’”

Un enérgico descargo realizó Catalina Vega, exponente del freestyle fútbol, quien junto a Diego Urzúa presentaron un cuadro de acrobacia con balones que culminó en un enfrentamiento con el jurado de Got Talent Chile, programa de Mega que ganó la noche del viernes con un promedio de 11,2 puntos de rating.

Luego de que el dúo se llevara dos cruces por parte de Carolina Arregui y Luis Gnecco en plena presentación, comenzaron las declaraciones de lado y lado. La jurado fue la primera en explicar su voto. “No es muy popular lo que ustedes hacen”, indicó, lo que fue replicado desde el escenario por Catalina. “De hecho, por eso venimos, para visibilizar el deporte. Llevamos muchos años, soy artista del Cirque Du Soleil y llevar esto a un escenario tan grande… creo que, para ustedes, esto les queda chico”, dijo frente al impacto del jurado.

Por su parte, Gnecco fue el encargado de replicar. “Es lícito que expreses tu emoción, pero estas son las reglas. Hay un jurado, ustedes presentan, no nos gusta, sí nos gusta, lo valoramos. Todos tenemos un currículum y, si yo estoy arriba de un escenario, lo que vale es lo que hago arriba, no el currículum”, indicó, declarando que lo que vio lo motivó a marcar la cruz.

Luego, el intercambio siguió con Denise Rosenthal, quien apuntó a una falta de autocrítica por parte de Vega, y, finalmente, un enfrentamiento más explícito con el actor, antes de que ella se retirara sin hacer declaraciones.

Descargos en Instagram

Para la artista la experiencia no fue grata y así quedó demostrado en la pantalla y en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 100 mil seguidores.

“Lo primero que me gustaría decir, es una falta de respeto invitar a talentos que supuestamente calzan con lo que el programa busca. No me parece la forma en que buscan generar contenido para rellenar”, puntualizó. “Con Diego fuimos a MASIFICAR NUESTRO DEPORTE, para que muchos niños y niñas se identificarán e inspirarán con lo que hacemos. NO A HACER UNA POLÉMICA de ello, ni tampoco dar nuestros Instagram como los mencionó un@ de los jurados”, añadió.

Luego, se lanzó contra los comentarios del jurado. “NADA, lo tomo de quien vienen. Nunca opinaron sobre nuestra rutina en el escenario, ya sea, coordinación, coreografía o sincronización con la música; sino nuestro talento que llevamos haciendo hace más de 11 años. Les mencioné sobre mi trabajo porque ellos no conocían nuestro deporte y decían que lo que nosotros hacíamos NO ERA un espectáculo, entonces como? Si gracias a mi talento me ha llevado a donde estoy hoy”, expresó.

Finalmente, reveló que la producción habría faltado a su palabra. “En nuestra salida del escenario los productores tampoco entendían al jurado, y nos dijeron “TRANQUILOS, esto NO VA A SALIR“, pero seguramente y como todos ya sabemos mostrar un polémica les ayuda”, escribió.

La respuesta de Mega

Según información recogida por ADN.cl, Mega indicó que “Con el fin de respetar las normas sanitarias vigentes, el casting fue online (mediante registro en Mega.cl) y con búsquedas dirigidas a cargo de un equipo de producción”, precisando que el nombre de Catalina surgió desde una inscripción realizada en la web y nadie le realizó una invitación.

“Dentro de la dinámica del programa el jurado elige bajo su criterio a los participantes que avanzan a la siguiente etapa”, añadieron, desmintiendo que se haya dicho que el momento no saldría al aire.