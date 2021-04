Tras 14 años en pantalla, Keeping Up With The Kardashians llega a su fin la próxima semana

Keeping Up With The Kardashians, el exitoso programa televisivo de las hermanas Kardashian-Jenner, llegará a su fin el próximo 27 de abril.

Desde el estreno de su docurreality en 2007, Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall, Kylie y Robert han mostrado la intimidad de sus hogares y relaciones, con el fin de compartir su día a día con sus millones de fanáticos de todo el mundo.

Durante todos estos años, sus seguidores y seguidoras han podido ser parte de sus vidas, crecimientos, logros, aventuras y también sus peleas y rivalidades.

A raíz de la última temporada de KUWTK, E! Entertainment compartió un listado de los momentos más icónicos del “Klan”, como por ejemplo cuando Khloé fue a la cárcel y Kim no paraba de tomarse selfies o cuando las hermanas iniciaron una guerra de comida en casa de Kylie, provocando su molestia.

Los fans del TV show saben que hay cientos de momentos divertidos e inolvidables, por lo que el fin del programa dejará un gran vacío en sus corazones.

Es importante mencionar que si eres un real fanático podrás ver el capítulo final 72 horas antes de su estreno por el canal E! Entertainment, a través de la plataforma VTR+.