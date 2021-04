“Existe la posibilidad real”: Imitador de Lucho Barrios de Yo Soy reveló que podría ser hijo del cantante

Este domingo, en un nuevo capítulo de Yo Soy, el imitador de Lucho Barrios, Fernando Piña, hizo una revelación que impactó al jurado y a los televidentes.

Y es que cuando se refirió al intérprete de “Cruel Condena”, Piña comentó que “Lucho Barrios para mí es muy importante, hay cosas que no las quiero contar, que la gente no sabe, pero muchos a mí me molestan y me dicen ‘tú eres el hijo de Lucho Barrios’, y cosas así“.

Luego, agregó que “jamás he querido tocar ese tema públicamente, excepto por una entrevista que me hicieron desde España, donde están recopilando información y evidencia. ¿Te imaginas fuera verdad?”.

“Existe la posibilidad real. No está mi madre, ni mi padre. Lo dije en una oportunidad, por respeto a mi padre que me dio el apellido, nunca indagué, nunca busqué, nunca lo he buscado ni lo estoy haciendo ahora“, continuó.

Finalmente, el participante del programa de CHV sostuvo que podría ser bueno ser hijo del cantante, sin embargo, le da miedo que “la familia piense que es por sus bienes y no. Si es así, me heredó lo más importante: su voz y con esto yo estoy más que pagado“.