“¿Por qué tiene el corazón tan duro?”: Francisco Saavedra se molestó con actitud de madre de joven que estaba quedando ciego en “Contra viento y marea”

Un emocionante capítulo se vivió en “Contra viento y marea” de Canal 13, donde el novio estuvo a punto de quedar ciego y el animador Francisco Saavedra se molestó con la fría actitud de la madre él.

El episodio mostró la historia de amor entre José (26) y Carol (28), a quien la mamá del novio no aceptaba e incluso no quería ver a su hijo porque no le gustaba su nuera y el tipo de relación que había establecido con ella. Además, una lamentable enfermedad amenazaba con dejar sin visión al joven, razón por la que la pareja anhelaba casarse antes de que esto llegara a suceder.

José padece de queratocono, mal que afecta a las córneas y que podría haber derivado en que él quedara completamente ciego, pero el programa lo apoyó y llevó a empezar un tratamiento médico al respecto, el cual él no había podido iniciar por no tener los recursos económicos para hacerlo, y tuvo noticias alentadoras: no va a perder la visión y se analizarán y probarán diversas opciones para paliar su enfermedad, partiendo con una operación gratuita para él.

Mientras eso sucedía, “Pancho” Saavedra y su equipo intentaron que la madre de José, Patricia, recapacitara y pudiera volver a estar con su hijo. Eso sí, la mujer se mantenía en su postura de no aceptar que Carol estuviera con José. A tal punto era la desconexión de Patricia con José que hace más de dos años que no veía a su hijo y que, por lo mismo, tampoco había conocido a su nieta de dos años, hija de la pareja de novios.

“Él dejó de ser mi hijo (…) No quiero verlo, a mí me da igual lo que le está pasando ahora“, fueron parte de las declaraciones de la mujer en una llamada telefónica, actitud que molestó al conductor del programa (haz clic aquí para revisar el momento).

“¿Usted sabe que su hijo podría quedar ciego?“, cuestionó Saavedra. “Señora, entiéndame ¡Su hijo se está quedando ciego! ¿Por qué tiene el corazón tan duro?“, espetó indignado.

“¿Usted vive tranquila sabiendo que tiene a su hijo lejos y que está enfermo? ¿Por qué no se traga el orgullo? ¿Usted se perdonaría tener que ver a su hijo en un cajón?”, le dijo el animador. “Él lo está pasando realmente mal, lo único que quiere es que usted dé su brazo a torcer“, señaló, recordando que el matrimonio era al día siguiente.

Afortunadamente, tras la intensa conversación, la mujer logró ablandar su corazón, dejando de lado sus rencores y orgullos. Incluso Patricia le pidió perdón a su hijo por la lejanía que habían experimentado en el último tiempo, conoció a su nieta, Josefa, y fue a la boda.

De esta forma, Carol y José concretaron su matrimonio con novedades totalmente positivas gracias y pudieron cumplir el sueño de unir sus vidas para siempre.