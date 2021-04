“Me dieron ganas de no participar”: corista de Denise Rosenthal se descargó tras polémica en Got Talent Chile

Una ola de críticas provocó la participación de una de las coristas de la banda de Denise Rosenthal en el programa Got Talent Chile, en donde es jurado.

Crissna Fuentes es la joven multiinstrumentista que llegó al espacio para competir tocando en bajo y cantando Don’t start now de la artista Dua Lipa. Tras su presentación, Rosenthal contó que la cantante de 23 años formaba parte de sus coristas y admitió su admiración profesional hacia ella.

La clasificación de Crissna en este contexto molestó a los televidentes quienes acusaron que el programa estaba “arreglado”. Ante esto, Fuentes hizo sus descargos frente a la situación en sus stories de Instagram.

“La verdad es que yo me imaginé que esto podía pasar porque, es obvio, y de hecho, es lo más normal, siento yo, que lo piensen pero… para contextualizar, la verdad es que yo cuando participé ni siquiera se rumoraba quiénes eran los jurados”, relató en el registro. “Yo no sabía cómo funcionaba el programa”, aseveró.

“Ya estaba dentro (de los seleccionados) y me dijeron ‘¿sabes quiénes están de jurado? Yo: ‘no, no tengo idea’. Y cuándo me dijeron que estaba Denise yo quedé como: ‘¡¿qué?!’. Porque la verdad altiro pensé en esto… Obvio que todo el mundo va a pensar que está arreglado. De hecho, hasta me dieron ganas de no participar”, relató.

Sin embargo, Fuentes afirmó que desde la producción del espacio le aseguraron que esto no iba a influir en su calificación.

En tanto, esta situación y el desafío de presentarse tocando bajo y cantando (para lo que no es experta, según contó en sus redes), la pusieron muy nerviosa.

“Estaba súper nerviosa por el tema pero después pensé ‘ya, que pase lo que tenga que pasar. Voy a entregar lo mejor de mí, eso no va a cambiar. Nunca en mi vida me había sentido tan nerviosa”, expresó.

“No llevo tanto tiempo haciendo eso (tocando bajo y cantando). Me arriesgué mucho”, añadió.

Finalmente, admitió estar contenta con su calificación: “Estoy feliz de haber pasado”, dijo y agradeció a quienes la defendieron en redes sociales.