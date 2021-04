“Sentí ganas de no estar”: Tamara Acosta se sinceró sobre su depresión y confesó que estuvo días internada tras tener “pensamientos suicidas”

La actriz Tamara Acosta se sinceró sobre su depresión, así como la depresión posparto que tuvo.

En conversación con Martín Cárcamo en un nuevo capítulo del programa De tú a tú de Canal 13, la intérprete nacional

“Estuve unos días internada en una clínica, porque yo llamé al psiquiatra y le dije: ‘Está grave la cosa, estoy con pensamientos suicidas‘”, confesó la actriz de 49 años.

“No planifiqué un suicidio, pero recuerdo haber ido manejando y haber pensado -y tener las ganas- de soltar (el volante)“, reveló, aunque aseguró que luego de ese episodio recibió medicación para tratar su depresión.

Acosta contó desde los 13 años sentía “mucha tristeza, mucho sin sentido, el sentir que nada tiene sentido. Me sentía muy sola, me encerraba harto, lloraba harto –sola- sin saber por qué. Por una pena profunda que podía durar meses”.

“Después, durante mucho tiempo, hasta los 30, por un episodio de depresión mayor, me diagnostican una depresión recurrente. Ahí sí era sin poder moverse, con crisis de angustia, crisis de pánico y sin poder levantarse de la cama. Ni siquiera te puedes levantar, bañarse es como subir el Everest. Y la sensación de que no quieres estar en la vida”, detalló.

“Sentí ganas de no estar. No pensé como, voy a hacer esto para no estar y suicidarme, pero sí algo que me aliviara… y si hubiese tenido algo que me aliviara, sí. Y ese es el peligro de las depresiones, que terminan en suicidios porque no se soporta“, expresó.

Tras lidiar con esto durante toda su vida, Tamara sostuvo: “Cuando empiezas a sentirte un poquito mejor, es como nacer de nuevo. Empiezas a palpar la vida, nuevamente. Pero uno viene como salido de una operación a corazón abierto, hecho mierda”.

Además, gracias al llamado que le hizo a su psiquiatra advirtiendo sobre los pensamientos suicidad le pudieron regular los medicamentos. “Fue lo que me salvó“, dijo.

Depresión postparto

Debido a su depresión diagnosticada, la intérprete en Los 80 ya estaba propensa a sufrir depresión postparto luego de convertirse en madre.

La artista indicó que trató de tener un hijo durante diez años junto a a su pareja, Sebastián Araya, hasta que se vieron obligados a recurrir a fertilización asistida, luego de conocer que ella no podría embarazarse de manera natural.

“La maternidad para mí fue un golpe. Con todo lo maravilloso que es ser mamá, también tiene una carga de responsabilidad, de miedo. Yo no sé si le pasa a todas las mamás, yo creo que sí, pero como yo tengo una sola hija, y como nos costó tenerla, fue un milagro de la ciencia, no sé, para mí fue un cambio súper importante”, sostuvo.

Antes el nacimiento de su hija, Olga, relató: “Empecé a sentir mucha angustia, mucho miedo, aparte de este amor infinito, eran las dos cosas mezcladas. Una ambivalencia terrible una sensación de catástrofe, un miedo a que pasara algo. Es una sensación rarísima que tiene que ver con la depresión de un parto, básicamente, una sensación como que iba a suceder algo terrible, en general“.

“Yo creo que pasé un mes con la guagua en brazos y como aterrorizada, no me podía mover, como dando teta petrificada de miedo. Y sin soltar a la guagua, ni siquiera se la soltaba al ‘Tebi’ (su pareja). Me daba miedo soltarla, me daba miedo dejarla, dejarla en la cuna”, manifestó.

Finalmente, Tamara Acosta reveló el haber sido diagnostica con depresión le generó un alivio. “Sentí que me decían que tú no estás loca, que no eres complicada, no. Tú tienes una enfermedad y esta enfermedad se trata de esta manera, listo. Uno aprende a conocerse también y uno sabe cuáles son los límites”, finalizó.