Todos los personajes de Ingrid Cruz: fan resumió la carrera de la actriz en video y ella lo agradeció

“Ingrid Cruz y su paso por la televisión”, es el nombre el video viral sobre la actriz que llegó a sus manos y que ella misma compartió y publicó en su cuenta de Instagram.

En dicho registro se lleva a cabo un repaso por la carrera televisiva de Ingrid que comienza en 1998 con la teleserie Marparaíso y repasa otras producciones como Machos (2003), Hippie (2004), Brujas (2005) y Pituca Sin Lucas (2014); entre decenas de títulos, hasta la actualidad y su papel en Demente.

“¡Gracias por este hermoso regalo! ¡Todos los personajes que he hecho en teleserie! Tantos años. Desde marzo de 1998… ¡23 años ya! Gracias por su cariño y su buen humor, me río tanto con las cosas que me etiquetan”, expresó la actriz.

En efecto, estos días Ingrid Cruz aparece en la nueva teleserie nocturna de Mega, Demente, en donde interpreta a Javiera Cáceres, una detective.

Este papel le ha dado notoriedad a la actriz, quien incluso fue trending topic a inicios de esta semana. “El otro día fui tendencia y yo en mi vida había sido tendencia. De verdad que lo primero que se me pasó por la cabeza fue ‘¿qué se filtró?’”, dijo al respecto.