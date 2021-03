“Contra Viento y Marea”: Pancho Saavedra reclamó por entrega tardía del diagnóstico de una de las protagonistas

Un impactante capítulo se vivió en el último capítulo de Contra Viento y Marea tras la historia de Chary y Nathalie que provocó fuertes críticas por parte de Francisco Saavedra y el público ante la tardía entrega del diagnóstico real de una de las protagonistas.

Las dos hermanas tenían la intensión de casarse el mismo día para cumplir el sueño de su padre, quien murió antes de poder llevarlas al altar. En medio de los preparativos, Nathalie se enteró que tenía un tumor de 17 centímetros en su vientre. Más tarde se supo que era un cáncer en etapa cuatro.

Pancho Saavedra llevó a Nathalie a la consulta del Dr. Rubén Urrejola, quien es un reconocido oncólogo, para confirmar el diagnóstico, resolver dudas y entender la gravedad del asunto, cuya única solución es una operación de más de 15 horas en la que se extraería el tumor y los órganos que estuviesen comprometidos.

La furia del animador y los televidentes se produjo cuando fueron al hospital de Nathalie a consultar por qué no le habían entregado los resultados de una biopsia que se había realizado en 2017 y se enfrentó al doctor quien sostuvo: “Nadie me dijo que tenía cáncer”.

“¿Sabes lo que me indigna? Es la falta de respuestas y la falta de claridad hacia los pacientes. No puede ser que porque haya llegado hasta nuestro programa, no puede ser que porque nosotros la traigamos donde un doctor para una segunda opinión, nos estemos enterando de esta realidad súper cruda”, sostuvo Pancho Saavedra.

En esa misma línea agregó: “¿Cómo va a ser posible que hace tres años atrás no le hayan entregado el resultado de una biopsia tras su operación? ¿De qué estamos hablando?”, el hecho, sumado a la actitud y respuestas del doctor, desató el enojo en los televidentes quienes se refirieron en duros términos al suceso y aprovecharon la instancia para debatir respecto de las condiciones de salud en el país.

Finalmente, las autoridades del recinto se disculparon con Nathalie y prometieron revisar todos los documentos nuevamente, lo que no fue suficiente para los seguidores del programa.

Con la actitud de ese doctor, el hospital lo mínimo que merece es una demanda por negligencia y daños personales. No quien resulte responsable, sino el hospital #contravientoymarea — Karen González (@SuiGenerius_20) March 15, 2021

El Doctor de hoy confirma lo que pienso sobre algunos profesionales. Un título no es más que un cartón, no te hace superior ni mejor persona. Que bueno que se hizo público lo nefastos que son algunos profesionales. Y asi en todos lados. #contravientoymarea — Duchens (@rDzDave) March 15, 2021

Harto flaite el doctor, mucho estudio pero poca clase 🤌🏻 #contravientoymarea — ꫀ𝘬ꪖ𝓽ꫀ𝘳𝓲ꪀꪖ (@spicybbh_) March 15, 2021

Que doctor más ordinario, mascando chicle, cero trato con la paciente y desubicado, me imagino como será cuando no hay cámaras .#contravientoymarea — berenice gillibrand (@berenicegillib1) March 15, 2021

El doctor… Mañana a cobrar el seguro de sesantia por penca… #ContraVientoyMarea pic.twitter.com/QIpfEVLGDq — 3sonmultitud (@3sonmultitud2) March 15, 2021

Y así como ese doctor son muchos más que se creen dioses y tratan pésimos a las personas del sistema público de salud #contravientoymarea — Soledad Indo Videla (@solindo) March 15, 2021