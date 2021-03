¿Volverá Leonardo? Fanáticos de Verdades Ocultas teorizaron con su nueva muerte

La teleserie Verdades Ocultas ya lleva 806 capítulos al aire y recientemente estrenó su nuevo arco argumental: el comentado salto temporal de 25 años. Este miércoles, los seguidores sufrieron y se rieron al mismo tiempo, ya que se produjo el primer deceso de esta etapa de la teleserie.

Se trata de Leonardo San Martín (Carlos Díaz), quien huyó con Rocío, ahora interpretada por Solange Lackington. Ambos huyeron a España, cambiaron sus identidades, se casaron y tuvieron una hija, Martina (Camila Hirane).

Luego de 25 años, se vio en la teleserie que San Martín estaba postrado y había sufrido una supuesta descompensación, lo que le produjo la muerte, en brazos de Martina.

Sin embargo, los fanáticos de la ficción de Mega especularon si esta sería una nueva estrategia del villano para poder volver a Chile.

Esta es la tercera vez que el personaje de Carlos Díaz fallece en la teleserie. Primero lo creyeron muerto cuando el avión en el que viajaba se cayó. Después fue el propio Tomás (quien en ese entonces era interpretado por Matías Oviedo) quien le disparó varias veces mientras San Martín estaba internado en la clínica. Si bien Tomás creía haberlo matado, Leonardo volvió cinco años después como “El Santo”.

En Chile, Cristóbal Valencia (Matías Oviedo), el hijo de Agustina y Tomás, acababa de celebrar su cumpleaños número 33 cuando se enteró por teléfono de la muerte de su amigo Andrés, identidad de Leonardo. El joven se había hecho muy cercano al hombre y lo estaba llamando para agradecerle por la moto que le regaló por su cumpleaños. Ahí fue cuando le comunicaron la noticia.

Cristóbal enloqueció y le contó lo que había pasado a su Nona (Cecilia Cucurella), mientras que siguió en contacto con Martina para contarle cuál era su relación con su padre.

El adelanto del próximo capítulo dejó en claro que Rocío se dará cuenta de que todo este tiempo había sido Cristóbal quien le informaba a Leonardo todo lo que pasaba en Chile, mientras que Martina seguirá tratando de averiguar quién es el misterioso amigo de su padre.

Revisa las reacciones de las redes sociales frente a la muerte de Leonardo:

mi mamá después del capítulo me trajo un helado para q no estuviera triste por leonardo JSJSJ hasta mi mamá sabe q sin él no soy nadie 👎#VerdadesOcultas pic.twitter.com/ey8kmUMSli

— 𝐋 𝐈 𝐋 𝐈 ⚢ 🔗 (@beehomey) March 3, 2021