Luis Jara reveló la razón por la que no animó Viña 2005: “No me sentía capacitado para ser un reemplazante de Antonio”

El cantante Luis Jara fue invitado a la última emisión de Todos a Viña, programa de Canal 13 en el que repasaron algunos de los mejores momentos del Festival Internacional de la Canción de la “Ciudad Jardín”, que fue suspendido por primera vez este año por la pandemia del Covid-19.

En esta oportunidad, Jara repasó las ocho veces que se ha presentado como artista en el evento de la Quinta Vergara, además de una vez que fue invitado a participar por el cantante venezolano-italiano Franco de Vita.

De la misma forma, el también conductor de televisión contó que en 2005 fue invitado a animar el masivo evento y sus motivos para negarse a hacerlo. “En un principio lo acepté, pero después me pareció muy dramático reemplazar a Antonio (Vodavonic)”,dijo Jara respecto al animador que estuvo 28 años a cargo del show.

“No me sentía capacitado para ser un reemplazante de Antonio… no me parecía lógico. Creo que Antonio puso una marca demasiado potente y sentía que no tenía porqué hacerlo. No iba a cargar con esa responsabilidad, no lo necesitaba”, expresó respecto al espacio que finalmente fue animado por el cantante Ricardo Montaner y después por Sergio Lagos.

Hay que señalar que en el programa Todos a Viña, Jara estuvo acompañado por Tonka Tomicic, Martín Cárcamo y Sergio Lagos.