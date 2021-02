Beavis and Butt-Head regresan con nueva película para Paramount Plus

Esta semana, se anunció el lanzamiento de una nueva película de Beavis and Butt-Head, los polémicos personajes que marcaron un antes y después en el MTV de los años 90.

La cinta será la sucesora de Beavis and Butt-Head Do America, de 1996, y estará disponible en el servicio de streaming Paramount+, que aún no está disponible en Chile.

El anuncio estuvo acompañado de un pequeño teaser, que muestra a los dos personajes en su famoso sofá, simulando una llamada vía Zoom.

Es importante mencionar que aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento.