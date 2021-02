La decisión del jurado de Yo Soy que sorprendió a Jean-Philippe Cretton: “No sé si siquiera si está en las bases de nuestro formato”

Este martes se emitió un nuevo capítulo de Yo Soy. Sin embargo, esta vez no sorprendió por las críticas de los jueces, sino que fue por una decisión que se determinó tras el duelo de los imitadores de Emmanuel y Sandro, donde ambos se mantendrán en competencia.

Luego de las brillantes presentaciones que realizaron las dos personas que dan vida al cantante mexicano y argentino respectivamente, el jurado tuvo una complicada tarea para decidir cual de los dos continuaría en competencia, mientras que el otro debería enfrentarse con la gala de eliminación. Pero, la determinación sorprendió a todos, incluyendo a Jean-Philippe Cretton, animador del programa de Chilevisión (CHV).

Mientras Myriam Hernández, Antonio Vodanovic y Cristián Riquelme se encontraban evaluando los shows, el conductor del estelar comentó: “Nos imaginamos que iba a ser difícil y al parecer, por el tiempo que se demoró nuestro jurado, así fue“. Tras esto, Jean-Philippe dio paso a las declaraciones de Riquelme, quien finalmente entregó el veredicto final.

“Buena participación ambos, y este jurado, de forma unánime, decide que ambos pasan a la siguiente etapa, ninguno se va a gala de eliminación“, expresó el actor, causando el asombro de todos.

Cretton, sobre lo señalado por el jurado mencionó que “no lo esperábamos. No sé si siquiera si está en las bases de nuestro formato. Pero el jurado es así, a veces no respeta las leyes y hace lo que estima conveniente”, además recalcó que “por eso fue larga la conversa”.

Por último, el actor, Cristián Riquelme explicó que el programa sí mantiene bases, pero que de igual forma se pueden dar este tipo de situaciones, siempre y cuando se estime que ambos participantes son lo suficientemente buenos para seguir con vida en la competencia de talentos.