“Nadie tiene el derecho a tratarme de abuelito”: José Maza protagonizó spot sobre discriminación a adultos mayores

El astrónomo y Premio Nacional de Ciencias Exactas, José Maza, se cansó de los estereotipos y de la discriminación que hay en Chile hacia las personas mayores, y exigió que se les trate con el mismo respeto que a los demás.

“Una forma de discriminación es insistir en la edad. Yo he sido el mismo durante 73 años. Claro, he ido pasando por distintas etapas, pero nadie tiene derecho de tratarme a mí de abuelito, ni mucho menos de ‘nuestro abuelito’, porque el posesivo me parece aún más peyorativo”, declaró.

Las palabras del astrónomo son parte de una campaña promocional de Mega que busca promover el fin de los estigmas que existen respecto a la tercera edad, para que se les deje de ver como “sujetos de caridad” y que se les comience a visualizar como “expertos de la vida”.

Cambiar los paradigmas de la sociedad y la autopercepción que existe sobre el volverse mayor, además de promover el envejecimiento activo de la población, son algunos de los objetivos que busca promover la campaña entre el público más joven, utilizando el slogan “Lo viejo es tu forma de mirarlos”.

“Yo los invito a todos a mirar con otros ojos al prójimo. Y dentro del prójimo estamos también los adultos mayores. Y solo si nos tratamos todos con dignidad podremos vivir en una sociedad mejor“, agregó Maza, remarcando la importancia de una sociedad inclusiva y del trato digno entre todos.

Puedes revisar el video a continuación:

{"multiple":false,"videos":[{"key":"bLmgMI","duration":"00:00:59","type":"video","download":""}]}