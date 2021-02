“Entiendan que a nadie le gusta”: seguidores de Verdades Ocultas se oponen a la posibilidad de que Rocío y Tomás vuelvan a ser pareja

Las relaciones existentes en Verdades Ocultas parecen disolverse. En un nuevo adelanto, Rocío intentó entrar por la fuerza a la casa de Leonardo a robar su computador, pensando que este hogar estaba a solas, por lo que fue descubierta por el hermano de Eliana quién enfureció y la llamó a dar la cara, después del ataque de celos que vivió al enterarse de los sentimientos que Rocío tiene por Tomás.

Además Francesco decidió irse del país definitivamente y se llevará consigo a Gracia y José Luís Rodríguez luego de la muerte de Juan Francisco, quien fue asesinado por Eliana, mientras en paralelo esta última se quedará a escondidas en la casa de Gracia.

“Prométeme, por favor, prométeme que nos vamos a dar otra oportunidad”, esta fue la frase que provocó el enojo masivo de los seguidores de la teleserie, puesto que Tomás Valencia se lo pidió a Rocío y antes de que ella pudiese responder a sus dichos, le robó un beso frente a Eliana que estaba observando la escena a escondidas.

La posibilidad de que la pareja más famosa de Verdades Ocultas pueda retomar su romance es algo que los seguidores de la producción no van a permitir, puesto que a lo largo de las temporadas, Tomás ganó el repudio de los fanáticos y por el contrario, ahora es Leonardo el favorito.

Fue así como los usuario no se guardaron nada a la hora de dejar en claro lo que piensan si la relación entre Roció y Leonardo se ve obstaculizada por Tomás.

— 🌸 María is Queen in the north 🌸 E V E R M O R E (@inalittledove) February 15, 2021

Me carga, pero es que me carga y odio la pareja de tontomás y rocío… no solo de ahora… desde hace 10 años, cuando comenzó #VerdadesOcultas pero ahora menos la tolero! No, no, no y nooooooooooooo!!!

— yasna ivonne (@Hola_soyYasna) February 15, 2021