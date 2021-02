Nicolás Oyarzún y las telenovelas en tiempos de coronavirus: “Ensayamos viendo la mitad de la cara del compañero”

Luego del estreno de Edificio Corona, la primera teleserie que debuta en la televisión chilena en plena pandemia, hablando sobre las aventuras, cahuines, romances y problemas que surgen en una comunidad que debe enfrentar las medidas sanitarias y el encierro, luego de que un vecino es confirmado como Covid positivo.

Su debut marcó 22 puntos de rating, donde un personaje, interpretado por Nicolás Oyarzún, se robó las miradas y comentarios en redes sociales.

Al respecto, el actor conversó con Ciudadano ADN, explicando que la atención se debe a que “es un personaje muy bonito que logró llegar al corazón de la gente“.

Según él, la ficción de Mega llamó la atención porque “tiene que ver con espacios que antes no se veían tan comúnmente, como que el hombre pueda hacerse cargo de su hijo, que no tiene porque llevarse por qué llevarse mal con la ex si tiene algo en común que es el amor o buscar el beneficio del cabro chico por todas las cosas, además de ver a una exmujer empoderada. Yo creo que viene con conceptos más modernos“.

A raíz de lo anterior, contó cómo fue grabar esta telenovela durante la crisis sanitaria. “Uno tiene un recelo con esta pandemia, pero tiene que ser muy responsable con el uso de mascarillas, el lavado de manos y todo eso. Entonces, nosotros ensayamos en el piso con el director y están todos con mascarilla. Cuando dicen ‘grabando, acción’ recién la sacamos“.

Entonces, “ya no existe la posibilidad de ensayar, o ensayamos viendo la mitad de la cara del compañero. Es muy difícil, pero uno se adapta. Lo hablamos ayer como elenco: en estos tiempos tan complicados poder realizar un producto audiovisual es un beneficio”, reflexionó.

Así, Oyarzún explicó las medidas preventivas para grabar. “Todas las semanas nos hacen PCR, hay protocolo si alguno lléguese a salir positivo, hay un conducto a seguir. En el tema de los besos se hace un PCR un día antes. Luego, los actores se van a la casa, esperan el resultado y después la primera escena que graban es el beso, pero también hay muy pocos, porque la idea es esquivar el riesgo lo más posible”.

El chileno más galán

Durante finales del año pasado, Nicolás Oyarzún salió el chileno más galán según el medio E! News.

Sus padres, al enterarse de su “triunfo”, “se rieron y me molestaron. Además que yo soy muy amigo de Jean Philippe, que estaba segundo, y mis papás lo conocen hace muchos años. Entonces, nos molestaron mutuamente. Era algo muy gracioso. Yo hablaba con mis papas y me decían ‘quien voto por esto’“.