“Me ha sorprendido la respuesta de la gente”: Cristián Riquelme se está viendo la posibilidad de ser animador

El jurado del programa de imitaciones “Yo Soy”, Cristián Riquelme aseguró que ha pensado convertirse en animador después de su experiencia junto a Miriam Hernández y Antonio Vodanovic.

Riquelme es actor y ha participado en teleseries como Te doy la vida, 16 y Aquí mando yo y gracias a su personalidad extrovertida hizo el sello distintivo entre los jurados, encargándose de relajar el ambiente entre los participantes, en virtud de formar una cercanía con ellos y también con el público.

Al respecto, el jurado del programa de talentos sostuvo Tiempo X que “me he planteado la posibilidad (de saltar a la animación). Para eso es importante ir paso a paso. Creo que el Yo Soy es un buen primer peldaño porque permite evaluar y hablar desde uno y no desde un personaje”.

También aseguró que cumple con otros requisitos necesarios para poder hacer realidad esa posibilidad, como contar con un canal que crea en él y aseguró que la razón del cariño que la gente le tiene se debe a que intenta transmitir al público cosas buenas.

Prueba de esto ocurrió durante el nacimiento de su hijo a principios de enero, cuyo capítulo fue emitido el pasado 20 de enero y tuvo que ser reemplazado por Jean Philippe Cretton. Sus seguidores desconocían el desfase que existe en las grabaciones por lo que incluso hicieron encuestas en Twitter sobre quien de los dos era mejor jurado y los reclamos tampoco se hicieron esperar.

Esto forma parte de una posibilidad. Hasta el momento no hay ningún proyecto en solitario para el actor o alguna confirmación de que él pueda convertirse en el animador del programa, sin embargo recalcó que si se llegara a concretar la idea le gustaría ser participe de un late o un proyecto de entretención que sea positivo y acompañe a las personas.

#YoSoyCHV Jean Philippe es mejor jurado que Cristian Riquelme — Alex (@AlexGallegosVe2) January 21, 2021

YO SOY no es lo mismo sin Cristian Riquelme ! #YoSoyCHV — Vanessa Silva Sáez (@VanessitaCSS) January 21, 2021

#YoSoyCHV

Se extraña el humor de Cristian Riquelme. — cecilia (@esesminombre) January 21, 2021