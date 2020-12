Actor detrás de “Pablo” en Casado con hijos explicó por qué su personaje comenzó a hablar con acento español en la serie

Recordados personajes de la serie Casado con hijos fueron recordados por sus intérpretes, Carmen Gloria Bresky y Marcial Tagle, en el programa Sigamos de Largo de Canal 13.

Según se vio, la amistad de los actores traspasa la pantalla, lo que comentaron en el programa, en donde además repasaron algunos detalles de la serie que fue emitida en Mega.

Así fue como Tagle decidió aclarar por qué su personaje tenía un acento “español” desde la segunda temporada. Según explicó, esto se debe a que en la versión original de la serie, Married… with children (1987), producida y emitida en Estados Unidos, el personaje de Pablo tenía una modificación fundamental.

En su relato, el actor explicó que en la versión estadounidense su personaje, interpretada por David Garrison, después fue reemplazado por otro actor (Ted McGinley), que incluso interpretó a un segundo marido.

“Ese actor originalmente comenzó a cobrar mucha plata después de la cuarta temporada. Ahí decidieron cambiar el guion y metieron a otro”, dijo Tagle, quien se mantuvo durante toda la serie, a diferencia de la versión original.

El intérprete además explicó que el director de la serie “no quiso cambiarlo” a pesar de que estuvo un mes hospitalizado sin poder filmar. “Grabando Casado con hijos me caí y me enterré un vidrio en la zapatería. Se me infectó la rodilla”, dijo.

Aún así, decidieron hacer un cambio en el personaje. “El director me dijo: ‘No puedes salir igual, tenemos que reinventarlo, ¿cómo lo hacemos?'”, es así como comenzó a hablar con su característico acento.

“Está basado en Torrente, una película española. Yo imitaba al protagonista y en eso no basamos”, dijo, y también aseguró que la forma de hablar del personaje también está inspirado en el acento del exfutbolista Iván Zamorano cuando regresó de Europa. “Hicimos una fusión y se dieron las cosas”, contó.