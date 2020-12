Álvaro Ballero desclasificó miedos en su faceta como ejecutivo de TV: “Tenía ese miedo de la crítica por ser exchico reality”

También reconoció que “tenía ese miedo de la crítica por ser exchico reality. La verdad tenía muchos fantasmas”, al hablar del apoyo de su familia y su esposa Ludmila. “Cuando cuestionaba mis capacidades, ella siempre me decía ‘no entiendo de qué Álvaro hablas, porque yo no te veo así'”, reforzó.

A pesar de sus temores, asumió el desafío dado el lazo que tiene con la estación. “Desde muy chico siempre me ha encantado el “13”. Siendo un niño, era fanático de “El club Disney”, le mandaba cartas, que me respondían, y no podía más de felicidad. Después, la historia con Protagonistas de la fama y hasta a mi esposa la conocí aquí”.