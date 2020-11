Atención latinos en EE.UU.: Servicio permitirá ver el partido de Chile frente a Perú

Buena parte de los latinos en Estados Unidos tendrán una preocupación menos en esta fecha clasificatoria tras el arribo de Unio.tv, un nuevo canal online para acceder a contenidos en streaming.

La señal debuta este viernes 13 de noviembre, nada más ni nada menos que con los partidos de Colombia vs. Uruguay, Chile vs. Perú y Brasil vs. Venezuela.

Además, el próximo martes 17 de noviembre también transmitirá Ecuador vs. Colombia, Venezuela vs. Chile, Uruguay vs. Brasil, Paraguay vs. Bolivia y Perú vs. Argentina.

Los usuarios que deseen ver todos los partidos de estas fechas podrán comprar un pase especial PPV desde USD $29,95 dólares, además de disfrutar de forma gratuita del mejor contenido local de múltiples canales de Latinoamérica.

Unio.tv está disponible a través de su sitio web y las aplicaciones oficiales disponibles para iOS y Android desde las cuales se puede transmitir la señal a cualquier televisor compatible con Google Chromecast o Apple Airplay, y es un producto de Mediastream, la principal empresa de Streaming en Latinoamérica, con más de 12 años de experiencia en el mercado y 150 clientes a nivel mundial.