Misión Educar: el programa sobre el exitoso modelo de enseñanza que junta a Virginia Demaria y Sergio Lagos

“Hay una conexión vital entre la educación y la comunicación” reconoce Sergio Lagos a la hora de enfrentarse a su primer programa sobre educación en 13C, junto a Viriginia Demaría.

¿Su nombre? Misión Educar, espacio en formato documental que se estrena este domingo 15 de noviembre a las 18:30 horas por las pantallas de 13 C y que seguirá el día a día de estudiantes y profesores mostrando los detalles del Modelo Pionero impulsado por Anglo American, en una red de 17 establecimientos de las regiones Metropolitana y de Valparaíso, involucrando a más de 5.000 estudiantes y 500 directivos.

La innovadora metodología de enseñanza, que apunta a transformar de manera progresiva a los liceos en centros de innovación, busca que sean esos espacios los que contribuyan con soluciones reales al desarrollo de sus comunidades. Y, para que lo sean, sufren una transformación que fue documentada a través de esta producción, que muestra historias inspiradoras y los cambios que sus protagonistas han experimentado.

“Aquí no solo estamos teorizando y no solo estamos conversando sobre una posibilidad y un modelo, sino que estamos experimentando y viviendo empíricamente procesos de transformación social, ligados a transformaciones en los procesos educacionales”, rescató Lagos, quien junto a la reconocida cocinera recorrerán los distintos aspectos del aclamado plan educativo. “Son muchas las cosas que me llamaron la atención de este Modelo Pionero y este sistema de educación, dentro de ellas son la calidad de las instalaciones en las que se están desarrollando estas nuevas formas de educar, que son de primera calidad, muy distintas a las que estamos acostumbrados a ver, o a las que van nuestros propios hijos al colegio”, reconoció Demaría.

Desde Los Andes y Colina al mundo

El programa, cuyas grabaciones comenzaron en septiembre de 2019-y que se interrumpieron tras la suspensión de clases producto de la pandemia-, tiene como uno de sus principales protagonistas al Liceo Politécnico América de Los Andes, establecimiento que pasó de estar a punto de cerrar por su bajo rendimiento a ocupar el primer lugar entre los liceos municipales de la comuna en el Simce 2018, todo gracias a la implementación de este modelo.

En su segundo capítulo, que se transmitirá el domingo 22 de noviembre a las 18:30 horas, se mostrará la transformación que está viviendo el Instituto San Miguel de Colina, donde el Modelo Pionero comenzó a implementarse en 2019.

Este modelo tiene cuatro pilares: el Aprendizaje Activo, donde se pasa de una forma tradicional de enseñanza a un aprendizaje interdisciplinario y colaborativo, donde los estudiantes comprenden el mundo a través de la reflexión, la investigación y el desarrollo de proyectos; la Alternancia Interactiva, donde se conectan con diversas realidades para conocer las temáticas de su comunidad y liderar transformaciones en su entorno; la Apropiación Tecnológica, para que puedan desarrollar proyecto tecnológicos asombrosos; y el Proyecto de Vida, donde los jóvenes fortalecen sus habilidades socioemocionales, ampliando sus intereses y desarrollando sus talentos.