María Luisa Godoy visitó Buenos Días a Todos y mostró lo grande que está su bebé

Hace dos meses, María Luisa Godoy le dio la bienvenido a Ignacio, su cuarto hijo.

Para mostrar lo grande y bello que está, la animadora visitó este lunes el matinal Muy Buenos Días a Todos, donde contó cómo han sido sus días de madre en medio del encierro por Covid-19.

“Estoy completamente enamorada”, partió diciendo sobre el pequeño.

Además, contó que la lactancia del pequeño había sido de “libre demanda”, pero que, con el tiempo, decidió establecer un horario.

“A las 12 AM, 3 AM, 6 AM, 9 AM y le di recién antes de venirme. Tengo una fracción de tres horas“, detalló.

Luego, sostuvo que “no he dormido mucho. No duermo en el día, porque las otras tres no me dejan. No está fácil”.