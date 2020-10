Programa en matrimonio: Antonia Santa María y Álvaro Viguera debutan con espacio sobre actuación en canal 13C

Este viernes se estrena un nuevo programa en el canal 13C, El personaje de mi vida, espacio en el que los actores —y matrimonio— Antonia Santa María y Álvaro Viguera debutan como animadores.

Según explicó la señal en un comunicado, “el programa consistirá en un ciclo de conversación con actores y actrices nacionales en torno a ‘ese personaje’ que han querido interpretar en su carrera teatral; o que ya interpretaron y los marcó para siempre; o ese que, por la experiencia que les dio, se transformó en el personaje de su vida”.

Con la elección del personaje, la conversación girará en torno al teatro y anécdotas de los invitados, interpretando también al personaje elegido.

Antonia Santa María explicó que el objetivo de cada programa es que “al final de cada programa el público diga ‘aprendí algo o conozco a un actor o actriz chilena reflexionando’, porque muchas veces la gente se queda con cierta imagen de nosotros que no es lo que somos“.

En este contexto, la primera invitada será la actriz Paola Volpato, quien aparecerá junto a su hijo, Manuel Castro, quien también es actor.

Según adelantan, Volpato elegirá a Gertrudis, reina de Dinamarca y madre de Hamlet.

El programa que comienza a las 22:30 horas es realizado por la productora La Santa, en conjunto con el Teatro Municipal de Las Condes. Respecto a trabajar con su esposo en este espacio, Antonia aseguró que “con él funcionamos muy bien y esta experiencia nos dejó muy contentos”.

“Eso hace la cuarentena… nos vimos obligados a modificar nuestro trabajo y felices, porque queríamos hablar de teatro y fue muy bueno hacerlo desde este lugar. Me gustó y también me acomodó y me enorgullece el resultado que logramos, más aún porque quienes participaron en el programa quedaron felices”, añadió.

Finalmente, El personaje de mi vida tendrá repeticiones los sábados y domingos desde las 20:30 horas en 13C.