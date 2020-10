Luis Medel respaldó a Egor Montecinos tras acusar de “malas prácticas” a Soa Ledy en Pasapalabra

Este miércoles por la noche, Egor Montecinos utilizó su cuenta de Twitter para “funar” aLedy Ossandón por realizar malas prácticas cuando eran parte de Los Cuatro Fantásticos de Pasapalabra.

Según el joven, Soa Ledy lo contactó con una “propuesta cuestionable”, en la que la calameña le pedía formar un “pacto” en el que, en caso de que alguno de los cuatro participantes ganara el premio, se lo repartieran.

Tras la polémica que generaron los mensajes de Montecinos, Luis Medel, uno de los participantes más populares de Pasapalabra, rectificó lo dicho por su compañero, respondiéndole a ADN.cl a través de su cuenta de Twitter.

“Vengo a ratificar lo afirmado por Egor. Él me lo manifestó el día que fuimos a felicitar a Nicolás Gavilán, en el matinal de Chilevisión y no sólo eso… él me lo contó después de que yo le conté que Ledy me había llamado DOS veces para amañar el resultado en caso de enfrentarnos“, partió diciendo.

Luego, el dueño de Sabrolandia añadió: “Primero para que empatáramos a propósito (no acepté y la vencí ) y luego me volvió a llamar para que ‘nos repartiéramos’ el pozo en caso de que uno de los dos se lo llevase”.

“Esta vez le dije que no, pero le ‘eché’ la culpa a mi señora”, finalizó con humor Medel.

Recordemos que hace unas horas Soa Ledy se defendió, asegurando que ella siempre transparentó sus ganas de compartir el premio, ya que, según ella, era mucho dinero para una sola persona.