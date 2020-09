Doctor Sebastián Ugarte presentó a su polola en Sin Parche de TVN

Este jueves, el doctor Sebastián Ugarte, conocido por sus intervenciones sobre el Covid-19 en diversos matinales nacionales, presentó a su polola en Sin Parche, el programa conducido por Santiago Pavlovic.

En dicho capítulo, la mujer aseguró que el profesional “es inteligente, amable, culto”, además de que se da tiempo para todo. “Para contestar Instagram, para leer, estudiar”, explicó.

Luego, agregó que “cuando uno está con alguien no puedes elegir qué partes te gustan y qué no, a mí me gusta completo, y esa entrega que tiene por la gente me encanta, es su vocación, no sería justo estarlo frenando en eso”.

Sobre esto conversó Ugarte en Buenos Días a Todos, donde le reveló al panel que le preguntó a su polola si quería aparecer en televisión.

“Le avisé, le pegunté. No le acomoda mucho, como que prefiere no salir en los medios, es más discreta“, dijo.