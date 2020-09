Sergi Arola vuelve a la TV en medio de una gastronomía en crisis: “Hay que entender que detrás de los restaurantes cuicos hay miles de familias de agricultores o ganaderos”

A partir de este jueves, Chilevisión reúne a los exchefs de MasterChef, Ennio Carota, Yann Yvin, Christopher Carpentier y Sergi Arola en Oye al Chef, un nuevo programa de cocina en el que harán de guías para que famosos y personalidades de la TV logren preparar el plato perfecto.

“Tengo razones personales muy poderosas para querer estar en Chile”, expresó el chef español en Ciudadano ADN, a propósito de su polola, la enfermera Francisca Laree, quien ha pasado estos meses trabajando en la primera línea del Covid, en la UCI de un recinto hospitalario. “Eso me hacía más sensible que si hubiera sido yo solo”, confesó el chef, que pasó el peak del virus en su país natal, España. “Hemos estado seis meses separados, y ni un momento me he sentido solo, siempre en contacto por videoconferencia o mensajes. Dicen que la distancia es el olvido, pero en nuestro caso la distancia lo único que ha hecho es reafirmar nuestra relación”.

Más le complica la crisis que enfrenta su rubro, el de la gastronomía. “Eso es lo más terrible. Vivíamos en una sociedad de la interacción permanente, y de repente el virus convirtió tu sociedad en completamente asocial. Lo más peligroso es ver y tener contacto físico con la gente. Es nuestra némesis de manera de entender la sociedad, sobre todo los latinos, que tenemos esa manera mas cercana y cariñosa de expresar emociones”, expresó el chef, preocupado porque esa distancia social ha provocado la pérdida del trabajo de muchos profesionales “que estaban dando lo mejor para posicionar gastronomías como la chilena y la española entre las mejores del mundo. Es un revés inmerecido”.

En relación a esa crisis, Arola recordó que “la gente tiene que entender que detrás de los restaurantes cuicos o finos, hay decenas de miles de familias que se dedican al campo, agricultores, ganaderos o de la pesca, que nos venden los productos”. Por eso, el chef insistió en que “la cocina es mucho más que el nombre de los cocineros en las revistas, es todas las familias que viven de ello”.

Otra preocupación del chef es la proliferación del delivery, la que asegura “es un apañe, pero no una solución, sobre todo para la alta cocina. Porque también está el servicio de sala, y nuestros compañeros camareros. Estoy de acuerdo pero sólo hasta cierto punto y en ciertos platos”.

Sin embargo, Arola no ve todo oscuro. “Yo me reconozco optimista. Una vez que pase todo esto, que pasará, vendrán los felices años 20 del siglo XXI”, expresó.

Con respecto a Oye al Chef, donde el chef y sus colegas cumplen la función de guías de los famosos participantes, expresó que se trata de un rol “muy desesperante. También me pasaba en El discípulo del chef (anterior programa de Chilevisión en el que participó): estábamos en el área técnica y dices ‘si esto lo hago yo en 10 segundos’. Es lo que más desespera, pero somos muy comprensivos”. Una ansiedad usual en el mundo de la gastronomía, asegura.

“Cuando te llega un chaval nuevo al restaurante hay que enseñarle. Le dices las cosas una vez, dos veces. Pero ya la tercera te dan ganas de mandar a la chucha. Y eso es muy de chef”, cerró.