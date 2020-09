“Me da lata hablar de esto”: la pregunta personal que incomodó a Eli de Caso en “Sigamos de largo”

El hecho se dio luego que la locutora recordara su primer matrimonio, el cual la llevó a vivir a Colombia.

“En ese período que estabas en Colombia, ¿te comunicabas con tus papás? ¿Supiste de tu familia?”, le consultó Jorquiera.

“No, muy poco. Llamaba a mi mamá nada más, muy poco. Mi papá nunca quiso que yo me casara. Entonces, se enojó conmigo y se enojó pa’ siempre“, respondió la entrevistada.

“¿Para siempre, para siempre?”, le preguntó “Fran”, recordando que el hombre falleció, a lo que Eli contestó un escueto “más o menos”.

Fue ante la curiosidad de las animadoras, la comunicadora aclaró que este era un tema delicado para ella. “Me da lata hablar de esto“, dijo, para luego explicar las razones por las que no quería ahondar más al respecto.

“Oye, ¿les puedo decir una cosa? Me da un poco de lata hablar de esto. Siento que pertenece a mi pasado, me gustaría hablar más del tiempo presente, que puede ser un aporte (…) hablar del pasado y de mi vida que fue difícil, dolorosa, pero al mismo tiempo maravillosa y la agradezco por todo lo que he aprendido… no sé si tengo ganas de hacer esto nuevamente. Perdonen si les molesta”, expresó la mujer de 66 años.

Finalmente, las conductoras entendieron su sentir y comenzaron a hablar de su relación con Manuel Tello, con quien se casó hace 10 años.

Puedes revisar el momento haciendo clic aquí.