Francisco Saavedra emplazó a los críticos: “El Estado nunca estuvo donde nosotros quisimos llegar con ‘Vamos Chilenos’”

He leído algunos mensajes en redes sociales que dicen no creer en la campaña que realizamos ayer junto a un grupo de colegas comunicadores. Un par de ellos muy dolorosos, que hablan de que nos hemos prestado para "hacerle el show a los empresarios" y elucubraciones de ese tipo, desconfiando de nuestra buena fe. Y este es mi pensamiento al respecto: la gente tiene que manifestarse de la forma más dura posible cuando toca elegir a los que toman las decisiones. Pasarle factura a su clase política en las elecciones. Ir a votar y elegir al que los represente o a quien se acerque más a su pensamiento. Porque les diré algo: el estado nunca estuvo donde nosotros quisimos llegar con Vamos Chilenos. Los legisladores tampoco. En mi lugar, anoche, yo me hice una sola pregunta: ¿haré algo por la gente que me entregó un Chile lleno de oportunidades a costa de trabajos mal remunerados e hipotecando su futuro? Y me respondí que sí, de forma casi inmediata. Y no crean que no comprendo a las personas molestas, sé que siempre es tentador caminar por la vereda de la desconfianza. Pero a veces hay que dar un salto de fe. ¿Qué hacemos con nuestros adultos mayores? ¿Dejar que se sigan muriendo de pena, soledad y abandono, o intentamos enviar una señal potente haciendo algo grande? Yo, siempre estaré por lo segundo. Así que gracias a quienes se sumaron y ayudaron a amplificar este mensaje: debemos respeto, gratitud y dignidad a nuestros adultos mayores ❤️